Мэттью Перри перебрал наркотиков и две недели провёл в коме

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри несколько лет назад надолго впал в кому и едва не умер. Здоровье американо-канадского актёра подорвали наркотики, в итоге врачи зафиксировали у него разрыв толстой кишки. Об этом он рассказал в беседе с изданием People.

Зависимость от алкоголя и опиоидов не оставляла Перри много лет. В "рационе" актёра наряду со спиртным присутствовали метадон, амфетамины и "Викодин", которые принесли хаос в его жизнь. По словам актёра, "дурь" фактически прожгла его кишечник: несколько недель Перри был в коме, а следующие пять месяцев — в лазарете, где его подключили к аппарату ЭКМО. В итоге актёр оказался единственным выжившим из пятерых тяжелобольных.

Ещё девять месяцев Перри проходил реабилитацию и до сих пор не верит, что ему удалось победить зависимости. Теперь звезда мечтает сделать что-то действительно нужное, считая, что "должна быть какая-то причина" тому, что он выжил.