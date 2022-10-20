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20 октября, 01:49

Мэттью Перри перебрал наркотиков и две недели провёл в коме

Актёр Мэттью Перри рассказал, как впал в кому из-за передозировки наркотиков

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри несколько лет назад надолго впал в кому и едва не умер. Здоровье американо-канадского актёра подорвали наркотики, в итоге врачи зафиксировали у него разрыв толстой кишки. Об этом он рассказал в беседе с изданием People.

Зависимость от алкоголя и опиоидов не оставляла Перри много лет. В "рационе" актёра наряду со спиртным присутствовали метадон, амфетамины и "Викодин", которые принесли хаос в его жизнь. По словам актёра, "дурь" фактически прожгла его кишечник: несколько недель Перри был в коме, а следующие пять месяцев — в лазарете, где его подключили к аппарату ЭКМО. В итоге актёр оказался единственным выжившим из пятерых тяжелобольных.

Папарацци застали Мэттью Перри на улице, и у фанатов от его жалкого вида защемило сердце

Папарацци застали Мэттью Перри на улице, и у фанатов от его жалкого вида защемило сердце

Ещё девять месяцев Перри проходил реабилитацию и до сих пор не верит, что ему удалось победить зависимости. Теперь звезда мечтает сделать что-то действительно нужное, считая, что "должна быть какая-то причина" тому, что он выжил.

Ранее фанаты испугались за жизнь Мэттью Перри, увидев, как он выглядит и говорит. То, как изменился Мэттью Перри в новом выпуске "Друзей", разбило фанатам сердце. Актёру едва за 50, но на тех редких кадрах, где его показывают крупным планом, он больше напоминает старика: заикается и едва может связать пару слов.

Обложка ©

Кинопоиск

Юлия Коновалова

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