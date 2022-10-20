В США разбился истребитель пятого поколения F-35

Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате. Об этом сообщило 388-е авиационное крыло ВВС США, размещённое на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк-Сити.

"F-35 из 388-го разбился на северном конце взлётно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют", — говорится в сообщении подразделения в Twitter.

О судьбе пилота и причинах аварии не уточняется.