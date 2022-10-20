В США разбился истребитель пятого поколения F-35
ВВС США: Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта
Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате. Об этом сообщило 388-е авиационное крыло ВВС США, размещённое на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк-Сити.
"F-35 из 388-го разбился на северном конце взлётно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют", — говорится в сообщении подразделения в Twitter.
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О судьбе пилота и причинах аварии не уточняется.
Ранее ВМС США сообщила, что F-35C Lightning II потерпел крушение во время проведения плановых полётов. Пилот катапультировался, его спасли с помощью военного вертолёта. Также в результате инцидента пострадало семь моряков, троих из них эвакуировали в больницу на Филиппинах.
ТАСС / Zuma