НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 02:06

В США разбился истребитель пятого поколения F-35

ВВС США: Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта

Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате. Об этом сообщило 388-е авиационное крыло ВВС США, размещённое на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк-Сити.

"F-35 из 388-го разбился на северном конце взлётно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют", — говорится в сообщении подразделения в Twitter.

Проскользил по палубе и упал за борт: Момент аварийной посадки истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайском море попал на видео

Проскользил по палубе и упал за борт: Момент аварийной посадки истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайском море попал на видео

О судьбе пилота и причинах аварии не уточняется.

Ранее ВМС США сообщила, что F-35C Lightning II потерпел крушение во время проведения плановых полётов. Пилот катапультировался, его спасли с помощью военного вертолёта. Также в результате инцидента пострадало семь моряков, троих из них эвакуировали в больницу на Филиппинах.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров