Губернатор Усс объяснил, почему в США задержан его сын
Губернатор Красноярского края Усс счёл политическими обвинения, предъявленные США его сыну
Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию со своим задержанным в Италии сыном, которому власти США предъявили обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег. Глава российского региона заявил, что подобные обвинения имеют политический окрас.
"Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всём мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", — написал Усс у себя в канале в Telrgram.
Ранее Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Усс-младший арестован в Италии, он ждёт экстрадиции в США. Ещё один из обвиняемых, Юрий Орехов, взят под стражу в Германии. Обвинения предъявили также Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.
ТАСС / Александр Щербак