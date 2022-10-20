Губернатор Усс объяснил, почему в США задержан его сын

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию со своим задержанным в Италии сыном, которому власти США предъявили обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег. Глава российского региона заявил, что подобные обвинения имеют политический окрас.

"Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всём мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", — написал Усс у себя в канале в Telrgram.