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20 октября, 09:59

"Он говорит правду": В Китае восхитились Берлускони после жёстких слов о Зеленском

Читатели портала Guancha поддержали Берлускони после слов о конфликте на Украине

Читатели китайского портала Guancha поддержали заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который в ходе закрытой встречи признался, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы остановить конфликт на территории страны, однако вместо этого лишь эскалирует его.

"Берлускони — молодец, он говорит правду, я восхищаюсь его мужеством!" — написал один из комментаторов.

"В это время США, которые действительно виноваты в начале этого конфликта, не смеют об этом говорить Зеленскому", — подчеркнул другой пользователь.

Некоторые из читателей заметили, что другие европейские политики не говорят правды о Владимире Зеленском, так как продолжают оставаться на своих должностях и не могут этого сделать. Кто-то также подметил, что конфликт на Украине был спровоцирован желанием НАТО продолжать расширение на восток.

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Напомним, в ходе встречи с однопартийцами Берлускони заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы остановить нынешний конфликт, если бы сказал "я больше не нападаю" и возложил на Киев ответственность за эскалацию ситуации. Ранее же бывший итальянский премьер заявил, что мог бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине.

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Shutterstock

Артур Белкин

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