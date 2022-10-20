Читатели китайского портала Guancha поддержали заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который в ходе закрытой встречи признался, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы остановить конфликт на территории страны, однако вместо этого лишь эскалирует его.

"Берлускони — молодец, он говорит правду, я восхищаюсь его мужеством!" — написал один из комментаторов.

"В это время США, которые действительно виноваты в начале этого конфликта, не смеют об этом говорить Зеленскому", — подчеркнул другой пользователь.

Некоторые из читателей заметили, что другие европейские политики не говорят правды о Владимире Зеленском, так как продолжают оставаться на своих должностях и не могут этого сделать. Кто-то также подметил, что конфликт на Украине был спровоцирован желанием НАТО продолжать расширение на восток.