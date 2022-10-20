Берлускони обвинили в нарушении санкций после подарка российского президента

Подарок президента России Владимира Путина бывшему премьеру Италии Сильвио Берлускони в виде 20 бутылок водки нарушает антироссийские санкции Евросоюза. К такому выводу пришли члены Еврокомиссии, передаёт Spiegel.

"В апреле 2022 года было принято решение о введении запрета на импорт из России в ЕС спиртных напитков — в том числе водки. Соответствующая норма не предусматривает исключения для подарков", — цитирует издание заявление пресс-секретаря Еврокомиссии.

Как подчёркивается в заявлении, все государства – члены Евросоюза несут ответственность за исполнение введённых в отношении России ограничений.