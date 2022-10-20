Берлускони обвинили в нарушении санкций после подарка российского президента
Spiegel: Берлускони обвинили в нарушении санкций из-за подаренных Путиным 20 бутылок водки
Подарок президента России Владимира Путина бывшему премьеру Италии Сильвио Берлускони в виде 20 бутылок водки нарушает антироссийские санкции Евросоюза. К такому выводу пришли члены Еврокомиссии, передаёт Spiegel.
"В апреле 2022 года было принято решение о введении запрета на импорт из России в ЕС спиртных напитков — в том числе водки. Соответствующая норма не предусматривает исключения для подарков", — цитирует издание заявление пресс-секретаря Еврокомиссии.
Как подчёркивается в заявлении, все государства – члены Евросоюза несут ответственность за исполнение введённых в отношении России ограничений.
Ранее экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что мог бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине. Он также выражал сожаление из-за того, что Москва, по его мнению, укрепляет "коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с Евросоюзом.
ТАСС / ЕРА / Matteo Corner