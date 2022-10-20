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20 октября, 03:45

В США назвали условие прекращения финансирования Украины

Axios: При победе республиканцев на выборах США могут перестать помогать Украине

Издание Axios узнало, что возможная победа представителей Республиканской партии на выборах в Палату представителей США грозит "перекрыть кран", который финансирует Украину. Об этом порталу сообщили несколько членов партии.

Член Палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг, в частности, заявил, что в ситуации, когда люди видят повышение цен на продукты на 13%, подорожавшую вдвое энергию и коммунальные услуги, когда граждане США живут в приграничном регионе, а их окружают мигранты и фентанил, — украинский кризис является последним, о чём они способны думать.

Он высказал мнение, что сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию киевских властей произойдёт за счёт трансформации мнения избирателей США.

В свою очередь, член Палаты представителей от штата Техас Майкл Маккол полагает, что республиканцы в вопросе финансирования Украины хотят видеть "больше подотчётности и надзора".

Байдена призвали раскрыть цель финансирования Украины

Байдена призвали раскрыть цель финансирования Украины

Ранее бывший американский лидер Барак Обама заявил, что США следует определить границы финансирования и поддержки Украины, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. Политик отметил, что Вашингтон вместе с союзниками должен задуматься, какое оружие поставлять Киеву и как именно происходит поддержка.

Обложка ©

Flickr

Дмитрий Алексиевич

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