Издание Axios узнало, что возможная победа представителей Республиканской партии на выборах в Палату представителей США грозит "перекрыть кран", который финансирует Украину. Об этом порталу сообщили несколько членов партии.

Член Палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг, в частности, заявил, что в ситуации, когда люди видят повышение цен на продукты на 13%, подорожавшую вдвое энергию и коммунальные услуги, когда граждане США живут в приграничном регионе, а их окружают мигранты и фентанил, — украинский кризис является последним, о чём они способны думать.

Он высказал мнение, что сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию киевских властей произойдёт за счёт трансформации мнения избирателей США.

В свою очередь, член Палаты представителей от штата Техас Майкл Маккол полагает, что республиканцы в вопросе финансирования Украины хотят видеть "больше подотчётности и надзора".