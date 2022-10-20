Иван Охлобыстин приступил к съёмкам фильма о жителях Донбасса

Актёр, режиссёр, продюсер Иван Охлобыстин вернулся из рабочей поездки в Донбасс, где он работал над фильмом о жителях региона, которые жили под обстрелами.

"С того дня, когда только начались обстрелы территорий ДНР и ЛНР, я понял, что хочу поддержать людей, которые находятся под каждодневным гнётом снарядов", — цитирует слова актёра телеграм-канал "Звездач".

Как отметил артист, ему хотелось показать, что в это тяжёлое время он готов помогать всем, кому это необходимо. Охлобыстин заявил, что искренне сопереживает жителям Донбасса. По словам актёра, он поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.