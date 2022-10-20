Иван Охлобыстин приступил к съёмкам фильма о жителях Донбасса
Актёр, режиссёр, продюсер Иван Охлобыстин вернулся из рабочей поездки в Донбасс, где он работал над фильмом о жителях региона, которые жили под обстрелами.
"С того дня, когда только начались обстрелы территорий ДНР и ЛНР, я понял, что хочу поддержать людей, которые находятся под каждодневным гнётом снарядов", — цитирует слова актёра телеграм-канал "Звездач".
Как отметил артист, ему хотелось показать, что в это тяжёлое время он готов помогать всем, кому это необходимо. Охлобыстин заявил, что искренне сопереживает жителям Донбасса. По словам актёра, он поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с посетившим Донецк российским актёром Иваном Охлобыстиным. Артист приехал в Донбасс с женой, дочерью и зятем.
ТАСС / Владимир Гердо