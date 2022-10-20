Названо число применённых на Украине российских дронов-камикадзе

Российские военные в ходе спецоперации на Украине применили уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, также называемых дронами-камикадзе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник. Речь идёт об ударных беспилотниках "Куб" и "Ланцет", разработанных компанией Zala Aero.

"С начала спецоперации на Украине российскими военными было применено уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Речь идёт о беспилотниках "Куб" и двух видах "Ланцетов", — отметил собеседник агентства.

По его словам, российские дроны-камикадзе показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов ВСУ, а также радиолокационных станций различного типа, включая станции контрбатарейной борьбы и РЛС системы ПВО Украины. Кроме того, барражирующие боеприпасы высокоэффективны для поражения живой силы противника как на открытом месте, так и в укрытиях.

"Не в последнюю очередь эта эффективность обеспечивается низким уровнем физических полей БПЛА: они малозаметны и в радиолокационном, и в тепловом, и в видимом, и в акустическом диапазонах. Украинские боевики успевают услышать подлетающий дрон только в самый последний момент, когда уже слишком поздно", — подчеркнул источник.