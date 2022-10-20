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Опубликовано 20 октября 2022, 03:56
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Комбат затруднился спрогнозировать дальнейшие действия ВСУ

Комбат НМ ДНР с позывным Индус сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой

Командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным Индус, участвующий в боевых действиях на Угледарском направлении, сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой. Своё заявление он сделал, говоря о ситуации в Херсонской области.

"Прогнозировать, что может сделать обезьяна с гранатой, как я называю наших оппонентов, неизвестно. Конечно, хотелось бы, конечно, чтобы они наконец-то капитулировали и поняли — либо развернули свои танки и пошли на Киев", приводит слова комбата РИА "Новости".

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Представитель Народной милиции заметил, что в настоящее время всё внимание приковано к Херсонскому направлению. Как сообщил комбат, ведётся дополнительное обучение личного состава, осуществляются фортификационные и маскировочные работы, минирование. Индус заверил, что имеется полная готовность к любому развитию событий.

Ранее публицист Иван Новосёлов заявил, что киевский режим не оставляет попыток изменить ситуацию на поле боя в свою сторону, стараясь доказать Западу свою полезность, поэтому только полный разгром ВСУ может заставить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Иван Косицын
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