Командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным Индус, участвующий в боевых действиях на Угледарском направлении, сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой. Своё заявление он сделал, говоря о ситуации в Херсонской области.

"Прогнозировать, что может сделать обезьяна с гранатой, как я называю наших оппонентов, неизвестно. Конечно, хотелось бы, конечно, чтобы они наконец-то капитулировали и поняли — либо развернули свои танки и пошли на Киев", — приводит слова комбата РИА "Новости".

Представитель Народной милиции заметил, что в настоящее время всё внимание приковано к Херсонскому направлению. Как сообщил комбат, ведётся дополнительное обучение личного состава, осуществляются фортификационные и маскировочные работы, минирование. Индус заверил, что имеется полная готовность к любому развитию событий.