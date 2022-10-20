Томский физик Луканин получил 7,5 года строгого режима по делу о госизмене

В Томске вынесен приговор физику Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене. Суд счёл его вину доказанной и приговорил учёного к 7,5 года заключения в колонии строгого режима.

"Осуждён за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, и с применением ст. 64 УК РФ ему назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без штрафа с ограничением свободы на два года", — рассказали ТАСС в Объединённой пресс-службе судейского сообщества Томской области.

64-летнего физика арестовали в октябре 2020 года. По данным источников, он был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.