НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 09:49

Томский физик Луканин получил 7,5 года строгого режима по делу о госизмене

Суд приговорил учёного Луканина к 7,5 года лишения свободы за госизмену

<p>Учёный Александр Луканин. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) Саша Луканин</p>

Учёный Александр Луканин. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) Саша Луканин

В Томске вынесен приговор физику Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене. Суд счёл его вину доказанной и приговорил учёного к 7,5 года заключения в колонии строгого режима.

"Осуждён за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, и с применением ст. 64 УК РФ ему назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без штрафа с ограничением свободы на два года", — рассказали ТАСС в Объединённой пресс-службе судейского сообщества Томской области.

64-летнего физика арестовали в октябре 2020 года. По данным источников, он был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.

Журналисту-иноагенту Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене

Журналисту-иноагенту Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене

Ранее Лайф сообщал о смерти петербургского учёного Валерия Митько, обвиняемого в госизмене. В последнее время Митько испытывал проблемы со здоровьем — ему всё чаще вызывали скорую, а сам он не мог ходить и ухаживать за своей женой, прикованной к постели.

Оксана Попова
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров