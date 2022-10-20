Поклонников Моисеева заверили в отсутствии запрета на фотосъёмку могилы певца

Любой желающий может сфотографироваться возле могилы певца Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище, а распространённая ранее в СМИ информация о запрете и выставленной охране является ложной. Об этом рассказали в ГБУ "Ритуал" Москвы.

Могила Бориса Моисеева. Фото © t.me / ГБУ "Ритуал"

"Данная информация недостоверна. Посетить могилу заслуженного артиста России может каждый желающий, а также произвести фотосъёмку для личного архива", — указано в телеграм-канале учреждения.