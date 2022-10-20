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20 октября, 09:40

Поклонников Моисеева заверили в отсутствии запрета на фотосъёмку могилы певца

ГБУ "Ритуал" опровергло сообщения о запрете на съёмку могилы Бориса Моисеева

<p>Могила Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище. Фото © t.me / <a href="https://t.me/gburitualofficial/351" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГБУ "Ритуал"</a></p>

Могила Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище. Фото © t.me / ГБУ "Ритуал"

Любой желающий может сфотографироваться возле могилы певца Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище, а распространённая ранее в СМИ информация о запрете и выставленной охране является ложной. Об этом рассказали в ГБУ "Ритуал" Москвы.

Могила Бориса Моисеева. Фото © t.me / ГБУ "Ритуал"

Могила Бориса Моисеева. Фото © t.me / ГБУ "Ритуал"

"Данная информация недостоверна. Посетить могилу заслуженного артиста России может каждый желающий, а также произвести фотосъёмку для личного архива", — указано в телеграм-канале учреждения.

На публикуемых снимках видно, что возле захоронения певца действительно нет охранников. Однако в "Ритуале" напомнили, что на территории некрополя действуют правила аккредитации для СМИ. В этом случае для проведения съёмки нужно оформить письменный запрос.

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Как писал Лайф, 68-летний певец Борис Моисеев умер 27 сентября. За свою жизнь он перенёс три инсульта. 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России. Гроб артиста опустили в могилу под крики "Браво!" и долгие аплодисменты. В полиции заявили, что в смерти артиста не найдено криминальных причин.

Татьяна Миссуми

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