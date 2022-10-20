Две украинские радиолокационные станции уничтожены в ДНР
Российские военные уничтожили две радиолокационные станции Вооружённых сил Украины, одна из которых предназначалась для обнаружения маловысотных целей. Об этом доложил на брифинге в четверг официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Берховка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населённого пункта Никаноровка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ", — перечислил он журналистам.
Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Николаевом. Кроме того, в ходе специальной военной операции на Украине был уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300 противника в Днепропетровской области. А на днях станция космической связи Центра правительственной связи Украины была уничтожена в Одесской области. В том же регионе российские военные также поразили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 американского производства и пусковую установку С-300.