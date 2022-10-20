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Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 09:31

Две украинские радиолокационные станции уничтожены в ДНР

Российские военные уничтожили две радиолокационные станции Вооружённых сил Украины, одна из которых предназначалась для обнаружения маловысотных целей. Об этом доложил на брифинге в четверг официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Берховка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населённого пункта Никаноровка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ", — перечислил он журналистам.

Названо число применённых на Украине российских дронов-камикадзе
Названо число применённых на Украине российских дронов-камикадзе

Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Николаевом. Кроме того, в ходе специальной военной операции на Украине был уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300 противника в Днепропетровской области. А на днях станция космической связи Центра правительственной связи Украины была уничтожена в Одесской области. В том же регионе российские военные также поразили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 американского производства и пусковую установку С-300.

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anna-news.info

Марина Калегина
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