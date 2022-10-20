Украинский вертолёт Ми-8 сбит над селом Терны в ДНР

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский вертолёт Ми-8, 18 беспилотников, а также перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Терны ДНР сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 18 украинских БПЛА в районе населённых пунктов Высокое, Суханово, Садок, Томарино Херсонской области, Зелёный Гай, Скельки и Бурчак Запорожской области. В районе населённого пункта Новомихайловка ДНР перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха", — уточнил генерал-лейтенант.

Всего же с начала СВО уничтожено 324 украинских самолёта, 162 вертолёта, 2296 дронов, 383 ЗРК, 5926 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3511 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 6665 единиц специальной военной автомобильной техники.