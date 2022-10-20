ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 09:11
5650

Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ дронами-камикадзе "Ланцет"

Минобороны РФ показало видео ударов дронов-камикадзе "Ланцет" по бронетехнике ВСУ

Минобороны России показало работу российских Воздушно-десантных войск. На опубликованных кадрах дроны-камикадзе "Ланцет" уничтожили бронетехнику ВСУ.

Удары дронов-камикадзе "Ланцет" по бронетехнике ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Дроны поразили буксируемую гаубицу "Мста-Б", радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВСУ", — говорится в телеграм-канале министерства.

В оборонном ведомстве также добавили, что координаты целей передавались с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.

МО РФ показало кадры боевой работы ракетных комплексов "Оса" в зоне СВО
МО РФ показало кадры боевой работы ракетных комплексов "Оса" в зоне СВО

А ранее Минобороны России показало, как российские десантники с воздуха уничтожают диверсионные группы ВСУ, скрывающиеся в лесополосе. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами.

BannerImage

Telegram / Минобороны России

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar