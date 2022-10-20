Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ дронами-камикадзе "Ланцет"
Минобороны РФ показало видео ударов дронов-камикадзе "Ланцет" по бронетехнике ВСУ
Минобороны России показало работу российских Воздушно-десантных войск. На опубликованных кадрах дроны-камикадзе "Ланцет" уничтожили бронетехнику ВСУ.
Удары дронов-камикадзе "Ланцет" по бронетехнике ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
"Дроны поразили буксируемую гаубицу "Мста-Б", радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВСУ", — говорится в телеграм-канале министерства.
В оборонном ведомстве также добавили, что координаты целей передавались с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.
А ранее Минобороны России показало, как российские десантники с воздуха уничтожают диверсионные группы ВСУ, скрывающиеся в лесополосе. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами.
Telegram / Минобороны России