"Дроны поразили буксируемую гаубицу "Мста-Б", радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВСУ", — говорится в телеграм-канале министерства.

В оборонном ведомстве также добавили, что координаты целей передавались с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.