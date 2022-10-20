Человечеству предрекли эпидемию диабета, болезней сердца и депрессии, а причина у всего одна

В ближайшие восемь лет в мире может произойти свыше 500 миллионов случаев предотвратимых неинфекционных заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни. Такой неутешительный вывод содержится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвящённом низкой физической активности в современном обществе.

По прогнозу экспертов, человечество накроет эпидемия болезней сердца, ожирения, диабета и депрессии. Это обойдётся мировой экономике в сумму около 300 млрд долларов, причём сильнее всего пострадает население в странах с низким и средним уровнем дохода.

"Наибольшие экономические издержки понесут страны с высоким уровнем дохода, на которые будет приходиться 70% медико-санитарных расходов по лечению заболеваний, вызванных недостатком физической активности", — приводит цитату из материалов ВОЗ "Коммерсант".