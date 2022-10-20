Человечеству предрекли эпидемию диабета, болезней сердца и депрессии, а причина у всего одна
ВОЗ: К 2030 году полмиллиарда человек тяжело заболеют из-за гиподинамии
В ближайшие восемь лет в мире может произойти свыше 500 миллионов случаев предотвратимых неинфекционных заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни. Такой неутешительный вывод содержится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвящённом низкой физической активности в современном обществе.
По прогнозу экспертов, человечество накроет эпидемия болезней сердца, ожирения, диабета и депрессии. Это обойдётся мировой экономике в сумму около 300 млрд долларов, причём сильнее всего пострадает население в странах с низким и средним уровнем дохода.
"Наибольшие экономические издержки понесут страны с высоким уровнем дохода, на которые будет приходиться 70% медико-санитарных расходов по лечению заболеваний, вызванных недостатком физической активности", — приводит цитату из материалов ВОЗ "Коммерсант".
Ранее фитнес-тренер объяснил, почему занятия спортом осенью особенно эффективны. Этому в том числе способствуют хорошие погодные условия: солнце уже не столь активно, а на улице пока ещё не морозно. К тому же за лето все системы организма отдыхают и к осени обретают готовность к физическим нагрузкам. Третьей причиной, по словам эксперта, является соответствующий психологический настрой.
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