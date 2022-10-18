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18 октября, 05:00

Ваше тело скажет спасибо: Фитнес-блогер посоветовала семь утренних упражнений

Фитнес-блогер Карданова предложила 7 утренних упражнений, которые приведут в тонус

<p>Фитнес-блогер Залина Карданова. Фото предоставлено Лайфу</p>

Фитнес-блогер Залина Карданова. Фото предоставлено Лайфу

Чтобы сохранять тело в тонусе и чувствовать себя бодрым, нужно по утрам делать зарядку. Как именно, рассказала читателям Лайфа фитнес-блогер Залина Карданова. Она отметила, что занятия физкультурой после сна поднимают настроение, улучшают кровообращение и кровоснабжение головного мозга.

Добиться этого помогут семь упражнений, за которые, как уверяет Залина Карданова, ваше тело скажет вам спасибо. Вот они.

1. Вращение головой

Принимаем положение стоя, ноги вместе, а руки — на пояс. Спина должна быть прямой. Далее начинаем вращать головой, как бы рисуя носом круг перед своим телом.

2. Вращение плечами

Принимаем исходную позицию и делаем медленные и равномерные вращения плечами.

3. Вращение тазом

Становимся в исходную позицию: руки на талии, ноги расставлены шире плеч. Из исходной позиции вращаем по пять раз тазом по часовой стрелке и против часовой стрелки. Вращение надо делать по кругу, рисуя его ягодицами. Стопы ног при этом нельзя отрывать от пола. Вращение делаем тазом, а не корпусом.

4. Круговые движения коленями

Становимся в позицию: ноги вместе, согнутые в коленях, опускаемся на комфортную для себя высоту. Далее кладём ладони выше коленей и кружим коленями, рисуя круги против часовой стрелки, а затем в обратную сторону.

5. Ходьба на месте

Становимся прямо, подбородок поднимаем вверх. Смотрим вперёд перед собой. Затем расправляем плечи и начинаем "идти", при этом не отклоняясь вперёд или назад. Колени надо поднимать, а живот должен быть слегка напряжён.

6. Подъём на носки стоя

Это упражнение делается для проработки мышц голени. Становимся ровно и поднимаем корпус на носках. Так вы укрепите свои икроножные мышцы.

7. Прыжки на носках

В этом упражнении тоже нет ничего сложного: оно выполняется на время или количество повторов. Становимся ровно и подпрыгиваем на носках, опускаясь также на носки.

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Анатолий Симоненко

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