Дорогу в Крым через Запорожье начали ремонтировать вдвое быстрее

Автотрасса Мелитополь — Бердянск ремонтируется в две смены, чтобы по ней можно было как можно быстрее начать ездить в Крым. Об этом РИА "Новости" рассказал один из дорожных строителей Дмитрий Татьков. Это будет альтернативный путь на полуостров, вдобавок к Крымскому мосту.

"Хотят быстрее дороги проложить, быстрее движение наладить. Сейчас движение затруднено. Будем ездить в Мелитополь, в Крым, как всё наладится, и в Россию на Чёрное море. Плюс закупки, это важно для города, чтобы товары привозили", — рассказал Татьков.