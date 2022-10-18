Дорогу в Крым через Запорожье начали ремонтировать вдвое быстрее
РИА "Новости": Дорога Мелитополь — Бердянск ремонтируется в две смены
Автотрасса Мелитополь — Бердянск ремонтируется в две смены, чтобы по ней можно было как можно быстрее начать ездить в Крым. Об этом РИА "Новости" рассказал один из дорожных строителей Дмитрий Татьков. Это будет альтернативный путь на полуостров, вдобавок к Крымскому мосту.
"Хотят быстрее дороги проложить, быстрее движение наладить. Сейчас движение затруднено. Будем ездить в Мелитополь, в Крым, как всё наладится, и в Россию на Чёрное море. Плюс закупки, это важно для города, чтобы товары привозили", — рассказал Татьков.
По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, на этом участке уже уложен нижний слой асфальта общей протяжённостью 60 км. Завершение ремонта планируется к декабрю. Над решением задачи трудятся три мобильных асфальтовых завода. На ремонт трассы из федерального бюджета выделено порядка 6 млрд рублей.
Напомним, в результате подрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября было разрушено два пролёта дорожного полотна и погибло пять человек. Как сообщили в ФСБ, за соучастие в теракте задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. СК РФ уточнил, что всего установлено 12 причастных, предварительно, погибшего водителя грузовика среди них нет. Также российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
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