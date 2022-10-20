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Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 08:39
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Стремоусов: ВСУ предприняли четыре безуспешные попытки прорваться на Херсонском направлении

Вооружённые силы Украины предприняли четыре попытки за сутки прорваться на Херсонском направлении, но все атаки были отражены. Об этом сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"За последние сутки было около четырёх попыток прорыва со стороны ВСУ. Эшелонированная оборона работает на высоком уровне",  рассказал он в эфире Первого канала.

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Напомним, накануне, 19 октября, Стремоусов сообщал, что ВСУ перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав в Херсонской области, все атаки были отражены. Тем не менее угрозы остаются: украинские военные продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонщине. Чтобы уберечь людей, власти области приняли решение временно переместить жителей из правобережной части на левый берег Днепра. Процесс перевозки граждан уже начался вчера утром в местном порту.

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Александра Вишнякова
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