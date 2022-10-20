Российские военкоматы подключат к защищённому интернету в 2023 году

Все российские военкоматы подключат к защищённому интернету и сети Минобороны в 2023 году. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"В следующем году мы завершаем подключение всех военных комиссариатов. Эта программа реализуется с 2019 года. И в следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищённому интернету", — рассказал Шадаев во время заседания Комитета Госдумы по бюджетной политике.