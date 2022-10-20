Магаданская область выполнила план по мобилизационным мероприятиям

Губернатор Магаданской области Сергей Носов объявил о полном выполнении задач по частичной мобилизации в регионе. В телеграм-канале он также напомнил про меры поддержки, предусмотренные для военных, их детей и семей.

Постановление о выплате единовременной помощи в размере 150 тысяч рублей всем местным добровольцам, контрактникам и мобилизованным уже подписано, добавил Носов.

"Эта сумма позволит военным, их семьям не снижать уровень качества жизни и решать насущные вопросы. Также в регионе сохраняются все принятые ранее меры поддержки", — пояснил губернатор.

Речь идёт о ежемесячной денежной выплате мобилизованным в размере 70% от зарплаты. Детям военных предоставляется компенсация за детсад в полном размере, а также горячее питание школьникам 5–11 классов и именная стипендия студентам-очникам. Семьи бойцов с 1 октября освобождены от оплаты коммунальных услуг (за исключением взносов на капитальный ремонт) и могут рассчитывать на бесплатное соцобслуживание и помощь юристов и психологов.