Неизвестные подожгли приют с украинскими беженцами на севере Германии

Всё произошло вчера вечером в коммуне Гросс-Штрёмкендорф (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания). Возгорание началось с внешней стены основного здания, в результате чего вспыхнула крыша. Известно, что с марта в отеле проживали 14 беженцев, а также находились три сотрудника Германского общества Красного Креста. Никто из них не пострадал.