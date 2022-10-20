НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 08:07

Неизвестные подожгли приют с украинскими беженцами на севере Германии

<p>Вспыхнувший отельный комплекс "Шефербек". Обложка © ТАСС / DPA / Jens Büttner</p>

Вспыхнувший отельный комплекс "Шефербек". Обложка © ТАСС / DPA / Jens Büttner

Неизвестные подожгли на севере Германии отельный комплекс "Шефербек" с украинскими беженцами, пишет издание Bild.

Всё произошло вчера вечером в коммуне Гросс-Штрёмкендорф (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания). Возгорание началось с внешней стены основного здания, в результате чего вспыхнула крыша. Известно, что с марта в отеле проживали 14 беженцев, а также находились три сотрудника Германского общества Красного Креста. Никто из них не пострадал.

Полиция рассматривает различные версии произошедшего, основная — преднамеренный поджог. По данным правоохранителей, накануне неизвестные нарисовали свастику на входе в здание.

Россиянка с вирусного видео о призывах бомбить Дрезден заявила, что стала жертвой укропатриотов и монтажа

Россиянка с вирусного видео о призывах бомбить Дрезден заявила, что стала жертвой укропатриотов и монтажа

А в Латвии неизвестные подожгли машину украинских беженцев и авто хозяина отеля, который их приютил. Инцидент произошёл в гостевом комплексе Villa Roza, что расположен в 11 километрах от города Резекне.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров