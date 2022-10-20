Неизвестные подожгли приют с украинскими беженцами на севере Германии
Вспыхнувший отельный комплекс "Шефербек". Обложка © ТАСС / DPA / Jens Büttner
Неизвестные подожгли на севере Германии отельный комплекс "Шефербек" с украинскими беженцами, пишет издание Bild.
Всё произошло вчера вечером в коммуне Гросс-Штрёмкендорф (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания). Возгорание началось с внешней стены основного здания, в результате чего вспыхнула крыша. Известно, что с марта в отеле проживали 14 беженцев, а также находились три сотрудника Германского общества Красного Креста. Никто из них не пострадал.
Полиция рассматривает различные версии произошедшего, основная — преднамеренный поджог. По данным правоохранителей, накануне неизвестные нарисовали свастику на входе в здание.
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А в Латвии неизвестные подожгли машину украинских беженцев и авто хозяина отеля, который их приютил. Инцидент произошёл в гостевом комплексе Villa Roza, что расположен в 11 километрах от города Резекне.