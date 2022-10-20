Вирусолог объяснил, почему не стоит ждать новой пандемии из-за штамма гриппа H3N2

Новый штамм гриппа Н3N2 (или "гонконгский") имеет некоторые особенности, но оснований считать этот вид опасным нет. О том, может ли он вызвать новую пандемию, рассказал в беседе с Тульской службой новостей доктор биологических наук и вирусолог Алексей Аграновский.

Специалист напомнил, что разновидность гриппа была обнаружена в популяции свиней в 2010 году и небольшие вспышки среди людей уже фиксировались.

"Максимум 309 зарегистрированных случаев в 2012 году. Это связано с тем, что передача инфекции от свиней к человеку довольно затруднена, как и от одного пациента к другому", — рассказал врач.

При этом вакцины против гриппа по-прежнему будут эффективными в силу невысокой опасности и контагиозности штамма. Препараты подбираются в зависимости от того, какой штамм доминирует в популяции, а H3N2 редкий, пояснил Аграновский.