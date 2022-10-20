Вирусолог объяснил, почему не стоит ждать новой пандемии из-за штамма гриппа H3N2
Вирусолог Аграновский исключил вероятность новой пандемии из-за штамма гриппа H3N2
Новый штамм гриппа Н3N2 (или "гонконгский") имеет некоторые особенности, но оснований считать этот вид опасным нет. О том, может ли он вызвать новую пандемию, рассказал в беседе с Тульской службой новостей доктор биологических наук и вирусолог Алексей Аграновский.
Специалист напомнил, что разновидность гриппа была обнаружена в популяции свиней в 2010 году и небольшие вспышки среди людей уже фиксировались.
"Максимум 309 зарегистрированных случаев в 2012 году. Это связано с тем, что передача инфекции от свиней к человеку довольно затруднена, как и от одного пациента к другому", — рассказал врач.
При этом вакцины против гриппа по-прежнему будут эффективными в силу невысокой опасности и контагиозности штамма. Препараты подбираются в зависимости от того, какой штамм доминирует в популяции, а H3N2 редкий, пояснил Аграновский.
Ранее в Роспотребнадзоре перечислили три главные особенности "гонконгского" гриппа. При этом, по словам профессора Пшеничной, все имеющиеся в РФ вакцины содержат актуальные для текущего эпидсезона гриппа штаммы.
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