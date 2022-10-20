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Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 07:52
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В Николаеве объявлена воздушная тревога, слышны взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах и воздушной тревоге в Николаеве

В подконтрольном Украине Николаеве вновь звучат взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ, а местные жители делятся в Сети кадрами.

"В Николаеве были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в телеграм-канале "Общественного".

В Николаеве взрывы и воздушная тревога. Видео © Telegram / "Новости Николаева"

На видео громко звучит сирена, а с мест попадания снарядов поднимается густой дым. "Только что два прилёта", — комментирует автор ролика. О жертвах и пострадавших украинские СМИ не сообщают.

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Напомним, российские военные наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

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ТАСС / AP / Petros Giannakouris

Татьяна Миссуми
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