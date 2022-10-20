НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 07:52

В Николаеве объявлена воздушная тревога, слышны взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах и воздушной тревоге в Николаеве

В подконтрольном Украине Николаеве вновь звучат взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ, а местные жители делятся в Сети кадрами.

"В Николаеве были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в телеграм-канале "Общественного".

В Николаеве взрывы и воздушная тревога. Видео © Telegram / "Новости Николаева"

На видео громко звучит сирена, а с мест попадания снарядов поднимается густой дым. "Только что два прилёта", — комментирует автор ролика. О жертвах и пострадавших украинские СМИ не сообщают.

В Херсоне сообщили о планах освободить Николаев, Одессу и Днепропетровск

В Херсоне сообщили о планах освободить Николаев, Одессу и Днепропетровск

Напомним, российские военные наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

Обложка ©

ТАСС / AP / Petros Giannakouris

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров