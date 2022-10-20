В Николаеве объявлена воздушная тревога, слышны взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах и воздушной тревоге в Николаеве
В подконтрольном Украине Николаеве вновь звучат взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ, а местные жители делятся в Сети кадрами.
"В Николаеве были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в телеграм-канале "Общественного".
В Николаеве взрывы и воздушная тревога. Видео © Telegram / "Новости Николаева"
На видео громко звучит сирена, а с мест попадания снарядов поднимается густой дым. "Только что два прилёта", — комментирует автор ролика. О жертвах и пострадавших украинские СМИ не сообщают.
Напомним, российские военные наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
ТАСС / AP / Petros Giannakouris