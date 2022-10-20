В Николаеве объявлена воздушная тревога, слышны взрывы

В подконтрольном Украине Николаеве вновь звучат взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ, а местные жители делятся в Сети кадрами.

"В Николаеве были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в телеграм-канале "Общественного".

В Николаеве взрывы и воздушная тревога. Видео © Telegram / "Новости Николаева"

На видео громко звучит сирена, а с мест попадания снарядов поднимается густой дым. "Только что два прилёта", — комментирует автор ролика. О жертвах и пострадавших украинские СМИ не сообщают.