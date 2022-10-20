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Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 07:01
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Киев заставляет ВСУ захватить Херсон и ЗАЭС до выборов в Конгресс США, заявил Рогов

Рогов раскрыл, как планы Киева по захвату Херсона и ЗАЭС связаны с выборами в Конгресс США

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов раскрыл планы Киева по захвату Херсона и Запорожской АЭС. По его словам, власти заставляют ВСУ сделать это до конца осени. Кроме того, военных принуждают продемонстрировать успехи уже до промежуточных выборов в Конгресс США, которые начнутся 8 ноября.

"Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна [президенту Украины Владимиру] Зеленскому как пиар-акция", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Рогов заверил, что Российская армия сможет противостоять украинским боевикам и защитить свои территории.

В Запорожской области не видят причин для эвакуации населения
В Запорожской области не видят причин для эвакуации населения

Так, например, вчера силы ВСУ потеряли почти сотню военных при очередной попытке высадить десант на левый берег Каховского водохранилища и захватить территории Запорожской АЭС. Благодаря слаженным и активным действиям ВС РФ удалось ликвидировать более 90 боевиков и 14 лодок, а оставшийся десант артиллерийским огнём был рассеян в акватории водохранилища.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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