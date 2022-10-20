Киев заставляет ВСУ захватить Херсон и ЗАЭС до выборов в Конгресс США, заявил Рогов

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов раскрыл планы Киева по захвату Херсона и Запорожской АЭС. По его словам, власти заставляют ВСУ сделать это до конца осени. Кроме того, военных принуждают продемонстрировать успехи уже до промежуточных выборов в Конгресс США, которые начнутся 8 ноября.

"Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна [президенту Украины Владимиру] Зеленскому как пиар-акция", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Рогов заверил, что Российская армия сможет противостоять украинским боевикам и защитить свои территории.