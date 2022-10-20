МИД Казахстана отреагировал на включение Токаева в базу "Миротворца"

Включение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в список украинского сайта "Миротворец" не отражает официальную позицию Киева. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Давайте исходить из того, что представляет собой центр "Миротворец". Как указано на его сайте, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. Поскольку это негосударственная [структура], она, естественно, не отражает официальную позицию [украинских властей]", — сказал он журналистам.