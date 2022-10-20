Путин упразднил Ростуризм
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму", — говорится в указе.
Как уточняется в документе, функции Ростуризма переданы Минэкономразвития. Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее президент России Владимир Путин призвал проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма. Как писал Лайф, против данной идеи высказался вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его мнению, та структура, которая есть сейчас, когда туристическую отрасль регулирует Ростуризм, Минстрой и профильный заместитель председателя кабмина, является оптимальной.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Сергей Ильин