Путин упразднил Ростуризм

"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму", — говорится в указе.

Как уточняется в документе, функции Ростуризма переданы Минэкономразвития. Указ вступает в силу со дня подписания.

Почему президент сделал ставку на туризм и как он изменит экономику России

Ранее президент России Владимир Путин призвал проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма. Как писал Лайф, против данной идеи высказался вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его мнению, та структура, которая есть сейчас, когда туристическую отрасль регулирует Ростуризм, Минстрой и профильный заместитель председателя кабмина, является оптимальной.