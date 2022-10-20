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20 октября, 05:53

Пленный подполковник: Спецназ ВСУ нарушал Минские соглашения, вызывая огонь по своим

Замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов рассказал РИА "Новости" о нарушении ВСУ режима тишины на линии соприкосновения, предусмотренного Минскими соглашениями. По его словам, из-за огня, открытого не подчиняющимися военными, ответные удары прилетали по всем бойцам.

Пленный подполковник Валентин Алтухов рассказал, как спецназ ВСУ нарушал Минские соглашения, вызывая огонь по своим. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Они нам не подчинялись, действовали по своему плану, и такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят", — рассказал Алтухов.

При этом, как уточнил подполковник, подобное неповиновение происходило даже несмотря на дополнительную плату: бойцы, соблюдающие тишину, могли рассчитывать на вознаграждение.

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Кстати, Лайф рассказывал о новых преступлениях боевиков нацполка "Азов"* против мирных жителей. Как отмечал пленный замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов, когда военным требовалась машина, они запросто убивали водителя и забирали авто.

*Запрещённая в России террористическая организация.


Обложка ©

Telegram / РИА "Новости"

Николь Вербер

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