Замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов рассказал РИА "Новости" о нарушении ВСУ режима тишины на линии соприкосновения, предусмотренного Минскими соглашениями. По его словам, из-за огня, открытого не подчиняющимися военными, ответные удары прилетали по всем бойцам.

Пленный подполковник Валентин Алтухов рассказал, как спецназ ВСУ нарушал Минские соглашения, вызывая огонь по своим. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Они нам не подчинялись, действовали по своему плану, и такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят", — рассказал Алтухов.

При этом, как уточнил подполковник, подобное неповиновение происходило даже несмотря на дополнительную плату: бойцы, соблюдающие тишину, могли рассчитывать на вознаграждение.

Кстати, Лайф рассказывал о новых преступлениях боевиков нацполка "Азов"* против мирных жителей. Как отмечал пленный замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов, когда военным требовалась машина, они запросто убивали водителя и забирали авто.