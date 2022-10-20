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20 октября, 05:14

МИД КНР: Китай с начала конфликта эвакуировал с Украины 5,2 тысячи соотечественников

Правительство Китая с начала конфликта на Украине эвакуировало оттуда более пяти тысяч китайских граждан. Об этом на пресс-конференции в рамках XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в Пекине заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"После начала кризиса на Украине наши дипломаты, действуя в соответствии с решениями и инструкциями ЦК КПК, оперативно эвакуировали оттуда здоровыми и невредимыми более 5,2 тысячи наших соотечественников", — рассказал замминистра иностранных дел КНР.

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Ранее Лайф писал, что XX съезд Компартии Китая открылся в Пекине, представляющие все регионы КНР делегаты определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство. В ходе выступления на открытии Си Цзиньпин не исключил силового варианта воссоединения Китая с Тайванем. Китайский лидер заявил, что Пекин намерен всячески бороться с тайваньским сепаратизмом. Он добавил, что Китай ускорит модернизацию армии, чтобы к 2027 году достичь мирового уровня.

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ТАСС / Роман Баландин

Юлия Коновалова

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