МИД КНР: Китай с начала конфликта эвакуировал с Украины 5,2 тысячи соотечественников

Правительство Китая с начала конфликта на Украине эвакуировало оттуда более пяти тысяч китайских граждан. Об этом на пресс-конференции в рамках XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в Пекине заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.