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20 октября, 04:36

Япония отчиталась о взрывном росте экспорта в Россию медицинских изделий

Минфин Японии: Экспорт медизделий в Россию за полгода вырос на 258,6 процента

В сентябре Япония увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2%, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, — на 258,6%. Об этом свидетельствуют данные японского Минфина, передаёт РИА "Новости".

В сентябре ведомство зафиксировало также рост объёмов экспорта компьютеров по этому же направлению на 124,3%. При этом в первом полугодии финансового года экспорт компьютеров уменьшился на 38,8%.

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В первом полугодии 2022 финансового года зафиксировано сокращение экспорта из Японии в Россию автомобилей (на 21,7%), мотоциклов (14,6%) и запчастей (76,6%). По информации японского ведомства, общий объём экспорта в соседнюю страну в сентябре снизился на 31,4%, а импорта — на 6,5%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия может стать главным экспортёром подсолнечного масла в мире в ближайшие годы. По словам главы кабмина, показатели самообеспеченности России подсолнечным маслом превысят 200%, что в два раза выше требований, установленных в доктрине продовольственной безопасности.

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ТАСС / Роман Демьяненко

Юлия Коновалова

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