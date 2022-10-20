Япония отчиталась о взрывном росте экспорта в Россию медицинских изделий

В сентябре Япония увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2%, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, — на 258,6%. Об этом свидетельствуют данные японского Минфина, передаёт РИА "Новости".

В сентябре ведомство зафиксировало также рост объёмов экспорта компьютеров по этому же направлению на 124,3%. При этом в первом полугодии финансового года экспорт компьютеров уменьшился на 38,8%.

В первом полугодии 2022 финансового года зафиксировано сокращение экспорта из Японии в Россию автомобилей (на 21,7%), мотоциклов (14,6%) и запчастей (76,6%). По информации японского ведомства, общий объём экспорта в соседнюю страну в сентябре снизился на 31,4%, а импорта — на 6,5%.