Очевидец рассказал о пытках российских военных в тюрьме на Украине

Российских военных, попавших в плен на Украине, местные силовики пытали током, избивали и морили голодом. Об этом рассказали освобождённые из плена бойцы из Донецкой и Луганской народных республик. В частности, по воспоминаниям военнослужащего ДНР Владислава Егильницкого, любимым оружием украинских силовиков был молоток.

"Пытали. И их любимое оружие было — это молоток. Они молотком очень сильно били по пальцам и применяли ток. В общем, ребята оттуда выходили ещё более поникшими, побитыми и изувеченными", — рассказал он РИА "Новости".

Его слова подтвердил военный из ЛНР Михаил Янко, тоже освобождённый из плена. Он сообщил, что в печально известной тюрьме "Спортзал" людей практически не кормили и выдавали по куску хлеба размером со спичечный коробок. А Егильницкий рассказал, что помещение, где содержались пленные, не отапливалось. Им кидали половую тряпку, чтобы они ею укрылись, так как было холодно.

Так происходило неделями, и их постепенно вызывали в соседнюю комнату, откуда постоянно раздавались "какие-то крики", сказал военный. К россиянам, по его словам, относились особенно плохо, даже по сравнению с бойцами из Донбасса.

"Именно русские, у них сложный путь, когда они попадают в плен, ими занимается СБУ, и, ну, они на разных этапах с ними по-разному обходятся. Но всегда это, насколько я слышал, это всегда плохо. И вот эта история про "Спортзал" — они говорят, что нам после этого особо ничего не страшно, потому что это ужас настоящий", — сказал Егильницкий.