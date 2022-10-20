В подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями секретарь областной военной администрации Анатолий Кутеев.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и пребывайте там!" — призвал он у себя в телеграм-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили, что слышны стрельба и взрыв на левом берегу Днепра в Киеве. Но воздушная тревога в городе не объявлялась. Украинское агентство УНИАН также сообщило о стрельбе и взрыве, однако, по его данным, воздушная тревога в столице не объявлялась. Украинские СМИ сообщили и о взрывах в Николаеве.