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20 октября, 04:48

Москва зафиксировала более 150 посягательств на диппредставительства страны

Представитель РФ: Произошло свыше 150 посягательств на неприкосновенность российских дипмиссий

Более 150 неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность российских дипломатических представительств, произошло с 15 декабря 2020 года по май 2022 года. Эти данные на заседании Шестого комитета Генассамблеи ООН привела представитель России Анна Антонова.

"За отчётный период нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах", — цитирует Антонову РИА "Новости".

Некоторые инциденты, по её словам, завершились трагично. Антонова сообщила, что практически ежедневно российские диппредставительства и консульства в разных точках планеты получают телефонные звонки и электронные сообщения с угрозами и оскорблениями. Также, по словам российского представителя, совершаются теракты, нападения на сотрудников дипмиссий, враждебные акции и "провокации с нанесением серьёзного ущерба здоровью российских представителей".

Вместе с тем, сообщила Антонова, участились случаи вандализма. Злоумышленники наносят оскорбительные антироссийские надписи на зданиях, пользующихся защитой.

В качестве доказательства дипломат привела в пример инцидент, произошедший на прошлой неделе, когда краской был испорчен фасад исторического здания, в котором располагается Генеральное консульство России в Нью-Йорке.

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Напомним, на посла России в Польше Сергея Андреева напали во время возложения венка на воинском кладбище в Варшаве. Это произошло 9 Мая, в годовщину победы в Великой Отечественной войне. Российского дипломата, сопровождавшую его супругу и группу представителей российского дипведомства облили красной краской и не дали пройти к мемориалу.

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