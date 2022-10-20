В Израиле раскрыли, какое решении России может покончить с гегемонией США
Jerusalem Post: Переориентация России на Восток разрушит гегемонию США
Переориентация России на Восток может разрушить гегемонию США. Как пишет газета Jerusalem Post, это не новая холодная война, а глобальный сдвиг.
"От евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья", — указывает автор.
По его словам, принятое Россией решение о смене направления в основном опирается на опыт СССР, когда страна вновь обращается к государствам "глобального Юга". Речь идёт о кооперации Москвы с Пекином, Тегераном и Стамбулом, а также странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном. Так, например, газета не исключает, что РФ может "воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию".
Кстати, ранее Лайф писал, что и Китай ожидает завершения американской гегемонии на фоне энергокризиса в ЕС. Несмотря на то что власти США хотели использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения сети союзников, между Вашингтоном и Брюсселем возникло огромное расхождение интересов. Среди европейских стран растёт недовольство тем, что США извлекают выгоду из их трудностей.
ТАСС / Сергей Бобылев