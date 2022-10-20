В Израиле раскрыли, какое решении России может покончить с гегемонией США

Переориентация России на Восток может разрушить гегемонию США. Как пишет газета Jerusalem Post, это не новая холодная война, а глобальный сдвиг.

"От евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья", — указывает автор.

По его словам, принятое Россией решение о смене направления в основном опирается на опыт СССР, когда страна вновь обращается к государствам "глобального Юга". Речь идёт о кооперации Москвы с Пекином, Тегераном и Стамбулом, а также странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном. Так, например, газета не исключает, что РФ может "воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию".