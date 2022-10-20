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20 октября, 05:29

В Израиле раскрыли, какое решении России может покончить с гегемонией США

Jerusalem Post: Переориентация России на Восток разрушит гегемонию США

Переориентация России на Восток может разрушить гегемонию США. Как пишет газета Jerusalem Post, это не новая холодная война, а глобальный сдвиг.

"От евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья", — указывает автор.

По его словам, принятое Россией решение о смене направления в основном опирается на опыт СССР, когда страна вновь обращается к государствам "глобального Юга". Речь идёт о кооперации Москвы с Пекином, Тегераном и Стамбулом, а также странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном. Так, например, газета не исключает, что РФ может "воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию".

На Западе стали находить отклик идеи Путина

На Западе стали находить отклик идеи Путина

Кстати, ранее Лайф писал, что и Китай ожидает завершения американской гегемонии на фоне энергокризиса в ЕС. Несмотря на то что власти США хотели использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения сети союзников, между Вашингтоном и Брюсселем возникло огромное расхождение интересов. Среди европейских стран растёт недовольство тем, что США извлекают выгоду из их трудностей.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер

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