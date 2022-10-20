В США назвали неожиданное "секретное оружие" России для спецоперации на Украине

Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Чёрном море. О таком весьма неожиданном "секретном оружии" заявил обозреватель американского издания 19Fortyfive Блейк Стилуэлл. Примечательно, что, по мнению автора, животные "всегда в сознании, даже когда спят".

"Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань — сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?" — пишет Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США.