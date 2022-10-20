В США назвали неожиданное "секретное оружие" России для спецоперации на Украине
19Fortyfive: Россия может использовать боевых дельфинов против украинских диверсантов
Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Чёрном море. О таком весьма неожиданном "секретном оружии" заявил обозреватель американского издания 19Fortyfive Блейк Стилуэлл. Примечательно, что, по мнению автора, животные "всегда в сознании, даже когда спят".
"Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань — сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?" — пишет Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США.
Ранее Минобороны России показало, как работают ракетные комплексы "Искандер" в рамках военной спецоперации на Украине на примере подразделений Западного военного округа. На опубликованном видео показан редкий случай, когда "Искандеры" запускают ракеты одновременно. Несмотря на то что установки находятся рядом, цели для их ракет разделяют десятки километров.
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