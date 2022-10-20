Европейцы начали осознавать, что стали жертвами политики США

Многие европейцы стали осознавать, что стали жертвами глобальной стратегии США. Так, авторы китайского издания Global Times пришли к выводу, что украинский конфликт поставил Европу на распутье.

В материале указано, что в предчувствии суровой зимы некоторые страны Евросоюза стали разделять желание ввести ценовой порог на весь газ из России, а не только на небольшие его объёмы. При этом Германия и Нидерланды скептически относятся к вводу ценовых ограничений: они боятся, что это может повысить спрос или затруднить поставки газа. В этой связи ЕС не удалось жёстко ограничить стоимость на голубое топливо, а идея ценовой интервенции сталкивается с препятствиями и трудностями.

По словам авторов, введение ЕС ценового порога не поможет снизить спрос, а лишь создаст риск сокращения поставок. Поэтому Евросоюз должен найти подход к сдерживанию спроса при обеспечении поставок, иначе спрос, превышающий предложение, может привести к росту цен.

В условиях энергетического противостояния с Москвой Евросоюз надеялся, что именно Америка станет его "спасителем". Но, как оказалось, СПГ из США стоит гораздо дороже, чем российский трубопроводный газ. К тому же грядущая зима может поставить под угрозу и автомобильную отрасль.

Следовательно, по мнению журналистов, Европа оказалась на распутье. Она может либо сохранить нынешний статус следования за Америкой, либо осуществить объединённое и скоординированное развитие, чтобы помешать США извлечь выгоду из потерь Евросоюза.