Росавиация до 28 октября продлила ограничения для 11 аэропортов России
Авиавласти продлили режим ограничений для 11 аэропортов юга и центра России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Так, новые ограничения будут действовать до 28 октября 2022 года. Распространяется режим по-прежнему на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальные авиагавани страны работают как и прежде.
Как уже писал Лайф, ограничения на полёты в 11 аэропортов России были введены 24 февраля текущего года из-за проведения специальной военной операции на Украине. В последний раз запрет на выполнение гражданских перевозок в эти авиагавани был продлён до 22 октября.
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