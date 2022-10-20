В Днепропетровской области подтвердили удар по энергетической инфраструктуре

Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры повреждены в результате удара в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко.

"Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьёзные разрушения. Работают все службы. Предварительно, люди не пострадали", — написал он в телеграм-канале.