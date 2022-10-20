В Днепропетровской области подтвердили удар по энергетической инфраструктуре
Глава Днепропетровской области Резниченко заявил о повреждении на промышленном предприятии
Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры повреждены в результате удара в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко.
"Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьёзные разрушения. Работают все службы. Предварительно, люди не пострадали", — написал он в телеграм-канале.
Ранее украинские СМИ сообщили, что на левом берегу Днепра в Киеве были слышны стрельба и взрыв. Но воздушная тревога в городе не объявлялась.
Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
ТАСС / Hannah Wagner