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20 октября, 06:49

В Днепропетровской области подтвердили удар по энергетической инфраструктуре

Глава Днепропетровской области Резниченко заявил о повреждении на промышленном предприятии

Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры повреждены в результате удара в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко.

"Нервная ночь в Криворожском районе. Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьёзные разрушения. Работают все службы. Предварительно, люди не пострадали", — написал он в телеграм-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили, что на левом берегу Днепра в Киеве были слышны стрельба и взрыв. Но воздушная тревога в городе не объявлялась.

В Херсоне сообщили о планах освободить Николаев, Одессу и Днепропетровск

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Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

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ТАСС / Hannah Wagner

Оксана Попова

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