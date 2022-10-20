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20 октября, 06:39

США готовы вводить новые санкции, лишь бы не допустить поставок иранского оружия России

Госдеп США пригрозил новыми санкциями из-за поставок Ираном "опасного оружия" России

В США раскрыли, на что могут пойти, чтобы не дать Ирану поставить России "опасное оружие". Как заявили в Госдепартаменте, Вашингтон полон решимости и готов к сотрудничеству с союзниками, а также введению новых антироссийских санкций.

"Поскольку Иран продолжает лгать и отрицать предоставление России оружия для использования на Украине, мы полны решимости работать с союзниками и партнёрами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний будем применять санкции и другие соответствующие инструменты в отношении всех причастных к этой передаче", — говорится в заявлении.

ЕС намерен ввести санкции против иранского разработчика беспилотников

ЕС намерен ввести санкции против иранского разработчика беспилотников

Ранее The Washington Post писала, что Иран якобы поставил России беспилотники. Однако позже глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта и не считает правильным поставки оружия ни Киеву, ни Москве. Однако украинский МИД всё же обвинил Иран в поставках вооружения России и призвал немедленно прекратить. В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал подобные заявления Украины предлогом для давления. А Иран опроверг все обвинения в поставках БПЛА.

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ТАСС / Iranian Army via AP

Николь Вербер

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