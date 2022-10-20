США готовы вводить новые санкции, лишь бы не допустить поставок иранского оружия России

В США раскрыли, на что могут пойти, чтобы не дать Ирану поставить России "опасное оружие". Как заявили в Госдепартаменте, Вашингтон полон решимости и готов к сотрудничеству с союзниками, а также введению новых антироссийских санкций.

"Поскольку Иран продолжает лгать и отрицать предоставление России оружия для использования на Украине, мы полны решимости работать с союзниками и партнёрами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России. Мы без колебаний будем применять санкции и другие соответствующие инструменты в отношении всех причастных к этой передаче", — говорится в заявлении.