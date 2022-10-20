ВСУ действуют короткими вылазками, опасаясь ударов ВКС России, рассказали в ДНР
Комбат Индус назвал стабильно напряжённой ситуацию на Угледарском направлении
Командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР (Индус) назвал стабильно напряжённой обстановку на Угледарском направлении. Украинские боевики продолжают предпринимать попытки прощупать линию фронта, однако ведут себя осторожно и предпочитают избегать большого сосредоточения техники в одном месте, отметил он.
Комбат Индус рассказал об обстановке на Угледарском направлении. Видео © Telegram / РИА "Новости"
По словам Индуса, мобильные группы ВСУ работают от Великой Новосёловки до Угледара. Они действуют пешими захватами и короткими вылазками, опасаясь ударов артиллерии и ВКС России.
"Мы готовы, мы предупреждены, проводим фортификационные работы, проводится постоянно обучение, дополнительное минирование, учимся взаимодействовать с пехотой, артиллерией, беспилотными летательными аппаратами. Работаем, на месте не стоим, готовы к любому развитию событий", — заверил он РИА "Новости".
Кстати, ранее командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным Индус, участвующий в боевых действиях на Угледарском направлении, сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой. Он заметил, что в настоящее время всё внимание приковано к Херсонскому направлению.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka