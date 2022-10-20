ВСУ действуют короткими вылазками, опасаясь ударов ВКС России, рассказали в ДНР

Командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР (Индус) назвал стабильно напряжённой обстановку на Угледарском направлении. Украинские боевики продолжают предпринимать попытки прощупать линию фронта, однако ведут себя осторожно и предпочитают избегать большого сосредоточения техники в одном месте, отметил он.

Комбат Индус рассказал об обстановке на Угледарском направлении. Видео © Telegram / РИА "Новости"

По словам Индуса, мобильные группы ВСУ работают от Великой Новосёловки до Угледара. Они действуют пешими захватами и короткими вылазками, опасаясь ударов артиллерии и ВКС России.

"Мы готовы, мы предупреждены, проводим фортификационные работы, проводится постоянно обучение, дополнительное минирование, учимся взаимодействовать с пехотой, артиллерией, беспилотными летательными аппаратами. Работаем, на месте не стоим, готовы к любому развитию событий", — заверил он РИА "Новости".