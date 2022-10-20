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20 октября, 07:32

Жителей Киевской области призвали прекратить пользоваться холодильниками

<p>Памятка от киевских властей по использованию электричества. Обложка © t.me / Олексій Кулеба</p>

Памятка от киевских властей по использованию электричества. Обложка © t.me / Олексій Кулеба

Власти Киевской области призвали жителей региона к максимальному ограничению потребления электричества с 7:00 до 23:00. В частности, им рекомендовано прекратить пользоваться холодильниками. Соответствующую памятку в телеграм-канале опубликовал глава военной администрации региона Алексей Кулеба.

"Максимально уменьшите использование электроприборов с 7:00 до 23:00! Это поможет в восстановлении энергосистемы страны", — написал чиновник.

Так, жителей попросили воздержаться от использования электрообогревателей, электроплит, утюгов, бойлеров, телевизоров, микроволновых печей, интернет-роутеров, холодильников, чайников, а также стиральных машин. Представителям бизнеса рекомендовано воздержаться от внутреннего и внешнего освещения, телевизоров, вывесок и прочих энергозатратных предметов.

Экономии ради: Киевлян пересаживают с троллейбусов на автобусы

Экономии ради: Киевлян пересаживают с троллейбусов на автобусы

Накануне заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что во всех регионах страны 20 октября пройдут отключения электроэнергии. В телеграм-канале Тимошенко проинформировал, что с семи часов утра до одиннадцати вечера жителям Украины необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

Оксана Попова

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