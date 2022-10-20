Жителей Киевской области призвали прекратить пользоваться холодильниками

Власти Киевской области призвали жителей региона к максимальному ограничению потребления электричества с 7:00 до 23:00. В частности, им рекомендовано прекратить пользоваться холодильниками. Соответствующую памятку в телеграм-канале опубликовал глава военной администрации региона Алексей Кулеба.

"Максимально уменьшите использование электроприборов с 7:00 до 23:00! Это поможет в восстановлении энергосистемы страны", — написал чиновник.

Так, жителей попросили воздержаться от использования электрообогревателей, электроплит, утюгов, бойлеров, телевизоров, микроволновых печей, интернет-роутеров, холодильников, чайников, а также стиральных машин. Представителям бизнеса рекомендовано воздержаться от внутреннего и внешнего освещения, телевизоров, вывесок и прочих энергозатратных предметов.