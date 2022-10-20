Разрушенный в результате авиакатастрофы дом в Ейске планируют восстановить к маю 2023 года

Основные восстановительные работы в доме в Ейске, повреждённом в результате крушения самолёта Су-34, планируется завершить в мае 2023 года. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, это беспрецедентно сжатые сроки.

"(Проектировщикам. — Прим. Лайфа) потребуется неделя на разработку документов демонтажа и ещё неделя на проект строительства. Ситуация, конечно, сложная — с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное — соблюсти все меры безопасности. При этом завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года", — написал Кондратьев в телеграм-канале.