Разрушенный в результате авиакатастрофы дом в Ейске планируют восстановить к маю 2023 года
Основные восстановительные работы в доме в Ейске, повреждённом в результате крушения самолёта Су-34, планируется завершить в мае 2023 года. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, это беспрецедентно сжатые сроки.
"(Проектировщикам. — Прим. Лайфа) потребуется неделя на разработку документов демонтажа и ещё неделя на проект строительства. Ситуация, конечно, сложная — с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное — соблюсти все меры безопасности. При этом завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года", — написал Кондратьев в телеграм-канале.
По его словам, эксперты решили, что третий подъезд будут разбирать полностью, а второй и четвёртый — частично. Общая площадь восстановления составляет чуть более 7 тысяч квадратных метров.
Напомним, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате погибло 15 человек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования их семьям.
Телеграм-канал Вениамина Кондратьева