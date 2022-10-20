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20 октября, 07:10

В Киевской и ещё в четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу

В Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Одесской, а также Киевской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают в социальных сетях власти этих регионов.

"Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями", — сказано в сообщении Киевской областной военной администрации.

Также сегодня утром на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали идти в укрытия и оставаться там.

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Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

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ТАСС / dpa / Christophe Gateau

Оксана Попова

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