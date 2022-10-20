Финский производитель лекарств Orion Pharma хочет уйти из России до конца года
Финская фармацевтическая компания Orion Pharma планирует прекратить деятельность в России до конца года. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники.
По данным издания, сейчас организация занимается увольнением сотрудников местного подразделения. В числе основных лекарств, которые выпускала и продавала компания, —"Метипред", используемый для лечения ревматоидного артрита. Orion Pharma проработала в России 15 лет.
Выручка российского филиала составила 4,7 миллиарда рублей за предыдущий год, что на 45% больше в сравнении с 2020-м, отмечают "Ведомости". Если компания действительно уйдёт из России, то это будет первый фармпроизводитель, отказавшийся от работы на российском рынке.
Напомним, в июле Минздрав РФ сообщил, что европейские фармацевтические компании сообщили о планах продолжать бизнес в России. В том числе речь шла о поставках и производстве лекарств, а также медицинского оборудования и его сервисном обслуживании. А 18 октября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что систему целевого обучения в профильных вузах, которые готовят специалистов в области разработки лекарств, биомедицины и биоинформатики, необходимо совершенствовать, так как санкционное давление будет усиливаться.
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