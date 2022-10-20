В ДНР задержали подозреваемого в подготовке теракта в Администрации Мариуполя

Оперативные службы Донецкой Народной Республики задержали подозреваемого в подготовке теракта в здании Администрации Мариуполя, сообщает Министерство государственной безопасности республики.

"Им планировалось совершение диверсионно-террористического акта в Администрации города Мариуполя. При удачном результате на фоне бытового конфликта им также планировалась аналогичная акция терроризма в отношении пророссийски настроенных соседей путём их подрыва двумя гранатами", — сказал представитель МГБ ДНР Михаил Попов.

Задержанный диверсант рассказал о вербовке СБУ для совершения теракта в Мариуполе. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Диверсию готовил безработный житель посёлка Каменск Виктор Зайцев. Его завербовала СБУ, при поимке у преступника нашли взрывное устройство с поражающими элементами. По данным силовиков, мужчина ранее был неоднократно судим. За подготовку теракта в Мариуполе СБУ пообещала Зайцеву 50 тысяч гривен, сообщил он РИА "Новости".

"Ко мне пришёл человек, назвавшийся эсбэушником. Он предложил мне 50 тысяч гривен (около 83 тысяч рублей) за маленькую диверсию, чтобы я где-нибудь в районе Каменска подорвал какой-нибудь районный центр", — рассказал подозреваемый.

Зайцев добавил, что он, "естественно, согласился" из-за постоянной нехватки денег. При этом эсбэушник вручил ему аванс в размере 25 тысяч гривен, однако больше на связь с мужчиной не выходил.