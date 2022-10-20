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20 октября, 07:50

Макрон пришёл в ярость от решения Шольца выделить миллиарды на энергосферу Германии

The Telegraph: Макрон возмутился решением Шольца выделить миллиарды на энергосферу Германии

Президент Франции Эмманюэль Макрон пришёл в ярость из-за решения канцлера Олафа Шольца выделить миллиарды евро на поддержку энергетической сферы Германии. Об этом пишет Генри Сэмюэл для The Telegraph.

"Париж разъярён из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнёром из Европейского союза (ЕС), а также из-за того, что она отдаёт предпочтение американскому оружию", — сказано в материале.

По данным Сэмюэля, французский лидер был настолько зол, что даже отменил запланированную встречу с немецким коллегой. Как сказано в материале, это является показателем растущего разрыва между государствами Евросоюза в энергетической и военной сферах.

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Ранее премьер Саксонии Кречмер заявил, что Германия должна возобновить закупку энергоносителей из России. По его мнению, немецким властям следует содействовать началу переговорного процесса между Москвой и Киевом.

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ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Оксана Попова

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