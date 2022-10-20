Макрон пришёл в ярость от решения Шольца выделить миллиарды на энергосферу Германии

Президент Франции Эмманюэль Макрон пришёл в ярость из-за решения канцлера Олафа Шольца выделить миллиарды евро на поддержку энергетической сферы Германии. Об этом пишет Генри Сэмюэл для The Telegraph.

"Париж разъярён из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнёром из Европейского союза (ЕС), а также из-за того, что она отдаёт предпочтение американскому оружию", — сказано в материале.

По данным Сэмюэля, французский лидер был настолько зол, что даже отменил запланированную встречу с немецким коллегой. Как сказано в материале, это является показателем растущего разрыва между государствами Евросоюза в энергетической и военной сферах.