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20 октября, 08:05

Украинцев шокировала новость о возможном сокращении помощи от США

Financial Times: Киев шокировали планы республиканцев США сократить поддержку

Киевские власти пришли в ужас после заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. Об этом пишет Financial Times.

"Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти", — цитирует газета главу пропрезидентской партии "Слуга народа" Давида Арахамию.

Украинский политик также подчеркнул, что слова Маккарти его удивили. Он признался, что встречался с конгрессменом во время недавнего визита в Вашингтон и был убеждён, что Киеву продолжат помогать в прежнем объёме.

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Ранее гендиректор издания National Interest Дмитрий Саймс предрёк Украине поражение за месяц без помощи США и НАТО. Он счёл нецелесообразным решение администрации Джо Байдена дать возможность Незалежной налагать вето на любые соглашения РФ и США, которые касаются Украины. Издатель также подчеркнул, что участие Соединённых Штатов в украинском кризисе рано или поздно приведёт к эскалации конфликта между Америкой и Россией, поэтому правительству Зеленского необходимо искать мирные пути решения вопроса.

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Shutterstock

Оксана Попова

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