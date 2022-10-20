Украинцев шокировала новость о возможном сокращении помощи от США
Financial Times: Киев шокировали планы республиканцев США сократить поддержку
Киевские власти пришли в ужас после заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. Об этом пишет Financial Times.
"Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти", — цитирует газета главу пропрезидентской партии "Слуга народа" Давида Арахамию.
Украинский политик также подчеркнул, что слова Маккарти его удивили. Он признался, что встречался с конгрессменом во время недавнего визита в Вашингтон и был убеждён, что Киеву продолжат помогать в прежнем объёме.
Ранее гендиректор издания National Interest Дмитрий Саймс предрёк Украине поражение за месяц без помощи США и НАТО. Он счёл нецелесообразным решение администрации Джо Байдена дать возможность Незалежной налагать вето на любые соглашения РФ и США, которые касаются Украины. Издатель также подчеркнул, что участие Соединённых Штатов в украинском кризисе рано или поздно приведёт к эскалации конфликта между Америкой и Россией, поэтому правительству Зеленского необходимо искать мирные пути решения вопроса.
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