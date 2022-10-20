Украинцев шокировала новость о возможном сокращении помощи от США

Киевские власти пришли в ужас после заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. Об этом пишет Financial Times.

"Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти", — цитирует газета главу пропрезидентской партии "Слуга народа" Давида Арахамию.

Украинский политик также подчеркнул, что слова Маккарти его удивили. Он признался, что встречался с конгрессменом во время недавнего визита в Вашингтон и был убеждён, что Киеву продолжат помогать в прежнем объёме.