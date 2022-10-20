Украинец со свастикой на груди вербовал россиян для атак на административные здания

В Ульяновской области задержан 25-летний украинец за вербовку россиян идти воевать на стороне ВСУ или устраивать в РФ диверсии. Об этом сообщают Лайфу источники в правоохранительных органах.

Как установило следствие, ещё весной Доброслав Манько приехал в Россию под видом беженца. Он вёл телеграм-канал, где активно призывал граждан РФ присоединиться к "Правому сектору"*, и представлялся под ником "Доброслав Штайнер". Мужчина искал лиц, готовых бросать "коктейли Молотова" и закладывать самодельные взрывные устройства, чтобы устраивать диверсии у административных зданий РФ и мест собрания верующих.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Организация деятельности экстремистской организации". Также на теле задержанного — татуировка со свастикой, а в Сети он засветился как исполнитель песни, насмехающейся над Днём Победы, что подпадает под статью о реабилитации нацизма.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что каждый выехавший с освобождённой части Запорожской области на подконтрольную Киеву территорию сразу же становится объектом разработки и вербовки сотрудников СБУ.