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20 октября, 08:21

Российская авиация приступила к патрулированию границ Союзного государства

Границы Союзного государства патрулирует российская авиация из региональной группировки войск. Об этом информирует в четверг пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства", — сообщает ведомство.

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Напомним, что 10 октября Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Общее количество российских военнослужащих в этом объединении составляет чуть менее девяти тысяч человек. 16 октября из Российской Федерации в Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск. И сегодня она уже приступила к выполнению задач.

Обложка ©

ТАСС / Красильников Станислав

Марина Калегина
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