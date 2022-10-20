Российская авиация приступила к патрулированию границ Союзного государства
Границы Союзного государства патрулирует российская авиация из региональной группировки войск. Об этом информирует в четверг пресс-служба Минобороны Белоруссии.
"В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства", — сообщает ведомство.
Напомним, что 10 октября Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Общее количество российских военнослужащих в этом объединении составляет чуть менее девяти тысяч человек. 16 октября из Российской Федерации в Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск. И сегодня она уже приступила к выполнению задач.
ТАСС / Красильников Станислав