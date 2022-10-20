Чернышенко заявил, что наработки Ростуризма и опыт МЭР помогут развивать туротрасль
Темпы развития туристической сферы увеличатся благодаря наработкам Ростуризма и опыту Минэкономразвития. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя ведомственные изменения в отрасли.
"Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей", — сказал он.
По его словам, наделение Минэкономразвития полномочиями по развитию туристической деятельности позволит Правительству РФ "максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли".
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции переданы Минэкономразвития. Цель изменений — оптимизация госуправления в сфере туризма и повышение эффективности развития отрасли.
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