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20 октября, 08:37

Чернышенко заявил, что наработки Ростуризма и опыт МЭР помогут развивать туротрасль

Темпы развития туристической сферы увеличатся благодаря наработкам Ростуризма и опыту Минэкономразвития. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя ведомственные изменения в отрасли.

"Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей", — сказал он.

По его словам, наделение Минэкономразвития полномочиями по развитию туристической деятельности позволит Правительству РФ "максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли".

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Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции переданы Минэкономразвития. Цель изменений — оптимизация госуправления в сфере туризма и повышение эффективности развития отрасли.

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Татьяна Миссуми

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