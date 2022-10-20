Учёные выяснили, что одни люди привлекают комаров больше других
Cell: Комаров привлекают кислоты в запахе тела определённых людей
Учёные из Рокфеллеровского университета выяснили, почему некоторых людей комары кусают гораздо чаще. Их анализ показал, что всё дело в определённых кислотах, которые содержатся в коже человека. Итоги работы опубликованы в научном журнале Cell.
Для эксперимента были отобраны добровольцы, которые восемь часов носили одежду из нейлона, а после положили её в две специальные коробки. Была и третья коробка — с самками комаров. Её соединили с остальными через туннель. Учёные наблюдали, к каким образцам ткани насекомые будут прилетать активнее.
Эксперимент показал, что нейлон, который носят люди с высоким уровнем карбоновых кислот в коже, оказался наиболее привлекательным для насекомых. Эти кислоты вырабатывают особые бактерии на коже, которые живут в кожном сале человека. Что касается других элементов, то они привлекали кровопийц гораздо меньше.
Ранее спасатель Ильин заявил, что укус насекомого может привести к потере сознания. По словам эксперта, при возникновении данной ситуации в первую очередь стоит обезопасить себя и окружающих от маленького вредителя.
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