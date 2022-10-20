Учёные выяснили, что одни люди привлекают комаров больше других

Учёные из Рокфеллеровского университета выяснили, почему некоторых людей комары кусают гораздо чаще. Их анализ показал, что всё дело в определённых кислотах, которые содержатся в коже человека. Итоги работы опубликованы в научном журнале Cell.

Для эксперимента были отобраны добровольцы, которые восемь часов носили одежду из нейлона, а после положили её в две специальные коробки. Была и третья коробка — с самками комаров. Её соединили с остальными через туннель. Учёные наблюдали, к каким образцам ткани насекомые будут прилетать активнее.

Эксперимент показал, что нейлон, который носят люди с высоким уровнем карбоновых кислот в коже, оказался наиболее привлекательным для насекомых. Эти кислоты вырабатывают особые бактерии на коже, которые живут в кожном сале человека. Что касается других элементов, то они привлекали кровопийц гораздо меньше.