НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 08:36

Учёные выяснили, что одни люди привлекают комаров больше других

Cell: Комаров привлекают кислоты в запахе тела определённых людей

Учёные из Рокфеллеровского университета выяснили, почему некоторых людей комары кусают гораздо чаще. Их анализ показал, что всё дело в определённых кислотах, которые содержатся в коже человека. Итоги работы опубликованы в научном журнале Cell.

Для эксперимента были отобраны добровольцы, которые восемь часов носили одежду из нейлона, а после положили её в две специальные коробки. Была и третья коробка — с самками комаров. Её соединили с остальными через туннель. Учёные наблюдали, к каким образцам ткани насекомые будут прилетать активнее.

Эксперимент показал, что нейлон, который носят люди с высоким уровнем карбоновых кислот в коже, оказался наиболее привлекательным для насекомых. Эти кислоты вырабатывают особые бактерии на коже, которые живут в кожном сале человека. Что касается других элементов, то они привлекали кровопийц гораздо меньше.

В янтаре обнаружили древнее насекомое с неизвестной ДНК

В янтаре обнаружили древнее насекомое с неизвестной ДНК

Ранее спасатель Ильин заявил, что укус насекомого может привести к потере сознания. По словам эксперта, при возникновении данной ситуации в первую очередь стоит обезопасить себя и окружающих от маленького вредителя.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров